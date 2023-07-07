بث مباشر.. حصريا على شبكة تليفزيون الحياة فعاليات حفل «الأساتذة»

بثت قناة «الحياة» بثا مباشرا لاستعدادات مشروع «الأساتذة»، المقام على خشبة مسرح الأوبرا المصرية الكبرى، وذلك في حفل عام كبير، وستُرفع الأعلام بحضور رئيس الأوبرا، الدكتور خالد داغر، ووزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

ومن المنتظر أن يحيي المطرب مدحت صالح الليلة الأولى من مشروع «الأساتذة» على خشبة مسرح الأوبرا المصرية الكبرى، في حفل عام كبير رفعت خلاله الأعلام بحضور الدكتور صالح مدير دار الأوبرا.