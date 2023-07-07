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جاسمين طه: إشادات كبيرة بحفل «الأساتذة».. منظم وراقٍ ورائع

كتب:

أحمد شوقي
10:04 م | الجمعة 07 يوليو 2023
الإعلامية جاسمين طه

الإعلامية جاسمين طه

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، لوسائل الإعلام، أثناء حضورها حفل «الأساتذة» الذي أذاعته قناة «الحياة»، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، إن جميع العاملين بقناة «الحياة» قالوا إن الحفل الموسيقي المنعقد حاليا في دار الأوبرا المصرية هو حفل منظم وراقٍ ورائع.

الشركة المتحدة دخلت في شراكة مع دار الأوبرا 

وقالت جاسمين طه زكي، في مقابلة مع تليفزيون الحياة، إن الشركة المتحدة دخلت في شراكة مع دار الأوبرا المصرية لإقامة حفل «الأساتذة» المنعقد حاليا، حيث إن الشركة المتحدة تسعى للجمع بين التقاليد المصرية ووعي الشباب.

وأكدت جاسمين طه زكي أن إحياء التقاليد المصرية أمر ضروري، وما تمثله القناة مهمة كبيرة والحفل الموسيقي هو الأول باسم «الأساتذة».

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