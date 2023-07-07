حبس عصابة تضم 17 تاجر مخدرات بعد ضبط طن حشيش بحوزتهم في الإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 17 تاجر مخدرات بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش والأفيون، وتبين من التحقيقات أن تلك العصابة كانت تحوز كمية كبيرة من المخدرات تزيد عن «طن حشيش و2 كيلوجرام أفيون وسلاح ناري وعدد من الطلقات و7 سيارات»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم.

التحقيق مع عصابة المخدرات

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا يستعدون لتوزيع المخدرات على عملائهم في الإسماعيلية وأن أجهزة الأمن رصدت تحركاتهم وألقت القبض عليهم بعد أن داهمت منزل أحدهم وعثرت بحوزتهم على المخدرات وتم اقتيادهم إلى جهة أمنية وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة.

تشكيل لجنة فنية لفحص المخدرات

كما قررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات وتكشيل لجنة فنية من المعمل الكيماوي لتحليل المخدرات لبيان مدى تأثير المادة المخدرة وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتبين من التحريات أن المتهمين اعتادوا ممارسة النشاط الإجرامي وتجارة المخدرات وأن الشرطة ألقت القبض عليهم بعد أن تم رصدهم.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن عقوبة عصابة المخدرات المقبوض عليها من قبل الداخلية وبحوزة أفرادها طن حشيش و2 كيلو أفيون فإن قانون العقوبات أنزل عليهم عقوبة مشددة وفق نص المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.