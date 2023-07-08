تامر حسني وماجد المهندس ونجوى كرم نجوم حفلات اليوم

يشهد مساء اليوم السبت الموافق 8 يوليو عدد من الحفلات الغنائية المميزة لعدد من الفنانين خارج مصر، وسيكون من بينهم الفنان تامر حسني وماجد المهندس وكذلك الفنانة نجوى كرم.

ويستعد الفنان تامر حسني لمقابلة جمهوره في دولة لبنان من خلال إحيائه لحفل غنائي كبير فى مدينة بيروت سيقدم خلاله عدد من أغانيه المميزة وخاصة الأغاني الجديدة التى طرحها من ألبومه الجديد هرمون السعادة.

نجوى كرم وماجد المهندس نجوم حفلات اليوم

على الجانب الأخر تستعد الفنانة نجوى كرم لمقابلة جمهورها فى دولة المغرب حيث ستحيي حفل غنائي كبير هناك يشاركها فيه الفنان ماجد المهندس ويأتى هذا ضمن حفلات دولة المغرب لموسم عيد الأضحى.

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له الآن فى دور العرض السينمائية فيلم تاج ليدخل ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى، ويشارك معه فيه عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وهالة فاخر وساندى وعمرو عبد الجليل وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني واخراج سارة وفيق .