ياسمينا العلواني نجمة «عرب جوت تالنت» تدخل حفل زفافها على أغنية «سطلانة»

تحتفل نجمة برنامج «عرب جوت تالنت» ياسمينا العلواني، بحفل زفافها بإحدى الفنادق في منقطة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ودخلت ياسمينا العلواني، رفقة زوجها على أنغام أغنية «سطلانة» وسط تصفيق كبير من الحضور.

وخضعت ياسمينا، رفقة زوجها، لجلسة تصوير خاصة بفستان وبدلة الزفاف.

معلومات عن ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني، بدأ ظهورها على الساحة الغنائية، من خلال مشاركتها ببرنامج المواهب الغنائية «عرب جوت تالنت»، وحصلت على الباز الذهبي من الفنانة نجوى كرم بعد غنائها «عن العشاق» و«أنت عمري» لأم كلثوم، في مرحلة تجارب الأداء من برنامج «عرب جوت تالنت».