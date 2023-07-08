إقبال كثيف على شواطئ رأس البر وسط استعدادات مكثفة

شهدت مدينة رأس البر أمس الجمعة تزايدًا ملحوظا في أعداد المصطافين ورواد المدينة من كل محافظات مصر على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد، والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من اليوم، خاصة في شارع النيل ومنطقة اللسان وسط استعدادات مكثفة لتقديم أفضل الخدمات للزوار.

يقول وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى العمل على الاستعدادات المكثفة لاستقبال الزوار من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

إنقاذ 57 حالة من الغرق

وأضاف أنه تم إنقاذ عدد 57 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 114 طفلًا تائهًا إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير.

تزايد الإقبال على شارع النيل

وأكد أنه كان هناك تزايدا الإقبال على شارع النيل ومنطقة اللسان بعد الغروب حيث شهد شارع النيل على عشرات الآلاف من المواطنين والذين اقبلو على مراكب الفسح النيلية وعلى الكافيهات والصيد بمنطقة اللسان والسهر حتى مطلع الفجر.

ونفذ قسم المكافحة في الوحدة بحملة جديدة لمكافحة الحشرات ورش الناموس ومكافحة يرقات الذباب والبعوض بشوارع المدينة ويأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورواد المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.