إطلاق حملة لتطهير نهر النيل من المخلفات البلاستيكية في دمياط

أطلق رضا قويطة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حملة لتطهير نهر النيل من البلاستيك بالتعاون مع السيدات والأطفال والشباب من المجتمع المدني، وذلك ضمن مجهودات التنمية المحلية للمحافظة على البيئة، والحد من أسباب التغيرات المناخية والأخطار الناجمة عنها.

تنظيم الحملات بشكل دوري

يقول «قويطة» في حديثه لـ«الوطن»، إنّ تلك الحملات تنظم بشكل دوري ومستمر بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة بدمياط، وذلك لتوعية الصيادين والأهالي بمخاطر إلقاء المخلفات وخاصة البلاستيك على النيل، وتأثيرها على الثروة السمكية، إذ يعتمد اقتصاد المدينة على حرفة الصيد بشكل كبير، ووجود مخلفات بلاستيكية في النيل والبحر، يشكل خطورة على البيئة ويساعد على اندثار الثروة السمكية، مؤكدًا أنّ الحملة جاءت في إطار اهتمام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأنشطة المتعلقة بالبيئة والاستدامة والتغيرات المناخية.

غرس المسؤولية والحث التوعوي لدى الأطفال

وتوضح منى محمد من المجتمع المدني بالمدينة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ من الأسباب الحقيقية وراء التغيرات المناخية المفاجئة التي حدثت خلال الآونة الأخيرة، هو عدم الاهتمام بنظافة النيل، وإلقاء الأهالي للمخلفات والقمامة في النيل دون وعي، لذا شاركت في الفاعلية التي تعد من أهم الفاعليات للتوعية والنظافة.

وتضيف أنّ اشتراك الأطفال في حملة النظافة، يغرس لديهم المسؤولية والحث التوعوي بمخاطر البلاستيك وتأثيره على البيئة، ويغير سلوكهم للأفضل، في ظل اهتمام جميع الأجهزة الحكومية والأهلية بملف التغيرات المناخية، وضمنهم المجلس القومي للمرأة بدمياط الذي يبذل قصارى جهده في التوعية وعمل ورش عمل لإعادة التدوير، لتوعية السيدات وهن الأساس في كل الأسر لتغير السلوك المجتمعي إلى الأفضل.