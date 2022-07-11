توافد 2.5 مليون زائر على شواطئ رأس البر خلال ثاني وثالث أيام العيد

شهدت مدينة رأس البر، في محافظة دمياط، إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين توافدوا على شواطئ المدينة لقضاء إجازة عيد الأضحى، حيث زار المدينة نحو 2.5 مليون شخص، منذ أمس الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وصباح اليوم الاثنين ثالث أيام العيد، وفقاً لتقديرات مجلس مدينة رأس البر، كما شهد شارع النيل زحاماً كبيراً من المواطنين، خاصةً في ساعات المساء.

2.5 مليون زائر لرأس البر

وقال وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين، سواء من أهالي دمياط أو من خارج المحافظة، لقضاء إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أنه طبقاً لأعداد السيارات التي دخلت من بوابتي المدينة، فقد زار مدينة رأس البر يوم أمس الأحد، ثاني أيام العيد، أكثر من مليون زائر، بينما بلغ عدد زوار المدينة اليوم الاثنين، ثالث أيام العيد، نحو 1.5 مليون زائر، بإجمالي 2.5 مليون زائر على مدار اليومين الثاني والثالث من عيد الأضحى.

زحام كبير على شواطئ رأس البر

وأوضح «الشهاوي» أن شواطئ مدينة رأس البر تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المواطنين، ويتواجد أكثر من 110 منقذين على الشواطئ، لتأمين نزول المواطنين للبحر، مؤكداً أنه حتى الآن، لم تشهد الشواطئ أي حالات غرق.

وشهدت شواطئ مدينة رأس البر ومنطقة اللسان والحدائق والمتنزهات، خلال اليومين الماضيين، إقبالاً غير مسبوق من جانب المواطنين، لقضاء إجازة العيد بالمدينة الساحلية.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة، أن جميع الاحتفالات خلال أول وثاني أيام العيد مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق حتى صباح اليوم الاثنين.

طوارئ لاستقبال المواطنين في إجازة العيد

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حالة الطوارئ، ومنع الإجازات، وخاصة منطقة الشاطئ، في إطار استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين على المدينة خلال أيام العيد، كما تم تفعيل منظومة الإنقاذ، وتشديد الرقابة على أسعار الشواطئ، لعدم استغلال الوافدين إليها، والالتزام بالعقد المبرم بين مجلس المدينة ومستأجري الشواطئ.

كما تم تجهيز الشواطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 5 خيام للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ، موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ، وفريق ومعدات الإنقاذ، وذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.