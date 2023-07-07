مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالمنوفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة بدائرة المركز، وجرى انتشال الجثمان، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مصرع شاب غرقا في أشمون

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن المتوفى يدعى «ا.س»، ويبلغ من العمر 17 عاما، وتمكن الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان الشاب، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع شاب في أشمون

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب غرقا في ترعة بدائرة المركز أثناء الاستحمام، إذ جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى أشمون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وإخطار جهات التحقيق في مركز أشمون لمباشرة التحقيقات في الواقعة.