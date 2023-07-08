بحضور 1800 من ذوي الهمم.. صفاء أبو السعود تشعل مسرح الماركيه لحفل «مانحي الأمل»

‎تألقت النجمة الكبير صفاء أبو السعود، في حفلها اليوم بمسرح الماركيه، بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، التي عادت من أجلهم للغناء، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig، وهي حركة عالمية تدعوا إلى أهمية نشر الأمل.

سيمون تشارك صفاء أبو السعود حفلها

وقدمت الحفل النجمة سيمون باللغة الفرنسية، بمشاركة 22 دولة، ولم تكتفِ سيمون بالتقديم وختام الحفل بل شاركت الجمهور أغانيها وهي «مش نظرة وابتسامة»، في ترحيب كبير من فرقة كورال هارموني، الذين شاركوا سيمون الغناء.

وتهدف حملة مانحي الأمل لرفع مستوى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربي السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين، الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

بينما عبرت سيمون عن سعادتها للوقوف بجانب صفاء أبو السعود على المسرح مشيرة إلى أنها من أوائل الدين شجعوها في بدايتها الفنية.

ومن جانبه قال الكابتن أنور الكموني، إنه سعيد بهذا العدد من الحضور، مشيرًا إلى أن هذا العدد المهول الذي وصل إلى أكثر من 1800 شخص، وتفاعل الجمهور مع أغاني النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، وسيمون من الشباب والكبار.

‎وأضاف الكموني، أن وجود صفاء أبو السعود سفيرة للحملة أعطاها ثقلا، ونجاح أغنيتها مع حيث تعاونها مع المؤلف الموسيقي شريف الوسيمي، والشاعر السمنودي هارموني جامعة عين شمس.

‎حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان.

‎علاوة على ذلك، تأسست الحملة على 5 محاور رئيسية: السرطان، الاحتياجات الخاصة، التنمية المستدامة، الرياضة والفن، والمشاريع الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، حملة «سفراء الأمل»، شخصية ملهمة (رياضيون، شخصيات عامة، مؤثرون، ناجون) من أكثر من 21 دولة حول العالم.