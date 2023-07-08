جمال شعبان: التحقت بكلية الطب حبا في مجدي يعقوب ملهم جيلي

قال الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق إنه كان يطمح في دخول كلية الطب، لافتًا أن هذا الطموح زاد بعد التحاقه بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، مشيرًا إلى أن اسم الدكتور مجدي يعقوب بدأ في الظهور وقتها وكان الملهم لجيله.

وتحدث «شعبان» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» عن أهمية القراءة مشيرًا إلى أن أول أمر ذكره الله سبحانه في كتابه «اقرأ» مضيفًا: «لازم نقرأ لأن المولى عز وجل أول كلمة في قرآنه كانت اقرأ مقالش صلي مقالش صوم مقالش زكاة لأن القراءة هي مناط العلم والتعلم وهي اللي بتصيغ شخصية الإنسان».

وتذكر شعبان جده الراحل والذي كان مريضًا بالقلب، وكان يتمنى أن يصبح حفيده طبيبًا متخصصًا في أمراض القلب ليعالجه مضيفًا: «قالي انا حاسس انك هتكون دكتور قلب ومات وانا في أولى ثانوي، ودعوات الوالدة ومباركتها وكانت متوقعة أني هوصل لأعلى مركز في معهد القلب».