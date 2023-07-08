قصف أوكراني على منطقة بيلجورود الحدودية مع الروسية

قصفت القوات الأوكرانية، بصواريخ جراد، شيبيكينو بمنطقة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا دون وقوع إصابات.

إصابة منطقة السوق المركزي بشيبيكينو جراء القصف

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام»، إن إحدى القذائف أصابت منطقة السوق المركزي، مشيرا إلى اندلاع حريق بمستودع خضراوات وسيارة.

من جانبها، دمرت المدفعية الروسية مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون وعربتين عسكريتين مشاة في منطقة أوجليدارعلى محور جنوب دونيتسك، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات «فستوك» الروسية، أوليج تشيخوف

وفي وقت سابق، وصف الديمقراطيان الأمريكيان باتريك ليهي وجيف ميركلي قرار«واشنطن»، بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بالخطأ الفادح، وقالا، في مقالهما بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن يجب على الولايات المتحدة مواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي تحتاجها، ولكن بطريقة تليق بالولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الرئيس الأمريكي: إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية مؤقت

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، إجراء مؤقت حتى تزيد الدول الغربية من إنتاج القذائف التقليدية، فيما عارضت 38 منظمة حقوقية على الأقل توريد الذخائر العنقودية إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، أوضح أن القرار الأمريكي بتزويد «كييف» بالذخائر العنقودية يعني إقرارها بعدم قدرة القوات الأوكرانية على تحقيق أي تقدم بدون هذه الأسلحة، مضيفا عبر «تليجرام»، أن الولايات المتحدة مستعدة للقتل العمد للمدنيين من أجل مواصلة الأعمال العدائية بأي ثمن

وأشار كوساتشيف، إلى أن «واشنطن»، تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضحايا قد تنجم عنها في المستقبل.

وكان المرشح لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، روبرت كينيدي جونيور، عارض تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا، مشير إلى أن القرار استمرارا لسياسة تصعيد لا مسؤولة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.