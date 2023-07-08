مصرع خمسيني سقط من أعلى سلم خشبي في سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام، عامل فراشة ويقيم دائرة القسم جثة هامدة إثر قيامه بتركيب فراشة حفل زفاف بناحية دائرة القسم، إذ اختل توازنه وسقط أرضا من أعلى سلم خشبي ما أسفر عنه وفاته.

ورود إشارة من مستشفى طهطا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو «هاني ر ص» 50 عاما، عامل فراشة ويقيم دائرة القسم «جثة هامدة» إدعاء سقوط من علو.

اختل توازنه وسقط أرضا

وأفاد نجله المدعو «ماجد ه ر ص» 18 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام والده المذكور بتركيب فراشة أفراح بناحية دائرة القسم أختل توازنه وسقط أرضاً من أعلى سلم خشبي مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.