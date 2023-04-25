مصرع عامل ثلاثيني تناول طعامًا فاسدًا في سوهاج

لقي عامل ثلاثيني مصرعه إثر تناول طعام فاسد بسوهاج، وذلك عقب وصوله لمستشفى سوهاج الجامعي، وفشل محاولة إنقاذه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إشارة من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو «علاء م ج م» سن 36 عاما عامل، ويقيم دائرة المركز مصاب بحالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى، ادعاء تناول طعام فاسد.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبسؤال شقيق المتوفى أفاد المدعو «عصمت م ج م» سن 41 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، بحدوث إصابة شقيقه المذكور التي أودت بحياته عقب تناوله طعام فاسد، بوجبة العشاء ونفي وجود شبهة جنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما بدأت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتحري بالواقعة لبيان أسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.