مصرع عامل سقط على رأسه حجر صخري في سوهاج

لقي شخص مصرعه في محافظة سوهاج، خلال عمله بكسارة صخور المنطقة الجبلية، إذ سقط عليه حجر صخري، أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى دار السلام، بوصول المدعو محمود. ش، جثة هامدة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحده بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه فااد شقيقه، أنه خلال قيامه وشقيقه المذكور بالعمل على كسارة صخور بالمنطقة الجبلية بدائرة محافظة سوهاج، سقط عليه جزء من الصخور، ما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.