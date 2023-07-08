مصرع طالب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بكرداسة

لقي طالب مصرعه إثر حادث تصادم على الطريق الأبيض في منطقة كرداسة بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم على الطريق الأبيض في كرداسة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم على الطريق الأبيض اتجاه الطريق الدائري.

القبض على قائد السيارة

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها موظف، اصطدم بدراجة نارية يقودها طالب 23 عاما، ما أسفر عن وفاته، وجرى التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.