المشدد 15 عامًا لـ عاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بأطفيح

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة أطفيح، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «شريف.ر، عاطل» قيامه في مارس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «بندقية آلية» دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، فإنَّ المتهم حاز وأحرز 75 طربة الحشيش المُخدر بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أطفيح، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتمّ إلقاء القبض على المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.