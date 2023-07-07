مطار مرسى علم يستقبل 128 رحلة تقل آلاف السائحين من أوروبا

يستقبل مطار مرسى الدولي 128 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أنّ جدول تشغيل رحلات الطيران المعلنة في المطارات يُبيّن وصول رحلات طيران تصل إلى 128 رحلة قادمة من 11 دولة أوروبية تقل آلاف السياح، بدءًا من غدٍ السبت وعلى مدار الأسبوع المقبل.

استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال السياح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 30 ألف سائح من جنسيات 11 دولة أوربية مختلفة هي «ألمانيا، وبولندا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا، ولوكسمبرج، والمجر، والنمسا، وإيطاليا، والتشيك، وسلوفاكيا»، مؤكدا وجود نشاط في معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى فنادق مرسى علم، أسبوعيا وارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق والتي اقتربت من 80% مع مطلع الشهر الجاري.