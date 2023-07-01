مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة طيران من7 دول أوربية تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى الدولي، اليوم السبت، 30 رحلة طيران من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح، وذلك وفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة طيران

وأشار مصدر ملاحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 30 رحلة طيران اليوم السبت، قادمة من مطارات سبعة دول أوربية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ولفت إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم، إذ يصل اليوم 30 رحلة طيران من 7 دول أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وسويسرا والنمسا وذلك ضمن رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

وأكد أن مرسي علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأوربيين لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية جعلتها من أفضل الوجهات السياحية في العالم.