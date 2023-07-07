900 ألف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ844 ألف و485 جنيها، ويحتل المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية،التي يتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس كسرت حاجز الـ3 ملايين جنيه، والبعبع وتاج بإيرادات أكثر من مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم مستر إكس

خلال قصة فيلم مستر إكس الذي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، تحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، 14 مليون جنيه على مدار الأسبوع الماضي منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي، وتجاوزت حصيلة فيلم بيت الروبي حاحز الـ75 مليون جنيه، وفيلم تاج تجاوزت إيراداته 28 مليون، وفيلم البعبع تجاوزت إيراداته 23 مليون جنيه.