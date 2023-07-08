«محدش ينزل البحر».. تحذير من «الأرصاد» لمصطافي 4 محافظات ساحلية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من نزول الشواطئ بداية من اليوم السبت وحتى الاثنين 10 يوليو الجاري، إذ أنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط.

تحذير الأرصاد

ولفت خبراء الأرصاد لضرورة الحذر من شواطئ كل من مطروح، الضبعة، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، حيث يتسبب نشاط الرياح في إحداث اضطراب في حركة الملاحة البحرية الذي يترتب عليه وقوع ارتفاعات في الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وشددت هيئة الأرصاد، في بيانها الصادر مساء أمس، على ضرورة توخى المواطنين الحذر والحيطة خلال الفترة المذكورة، حيث أن النزول في المياه قد يعرض حياة المواطنين للخطر وانه يفضل البقاء على الشواطئ بعيد عن حركة الأمواج المرتفعة.

ويسود غدًا أجواء معتدلة في الصباح الباكر، حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة خلال ساعات الليل.

وتنشط غدا رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتحديدا على شواطئ (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط) المطلة على البحر المتوسط حيث أن سرعة الرياح من 50 لـ 60 كم/س مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2:75 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وتستقر درجات الحرارة العظمي غدًا على كل من القاهرة والوجه البحري 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة مئوية، جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية، شمال الصعيد 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.