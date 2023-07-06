طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

يشهد طقس الإسكندرية، غدًا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها المحافظة، واستمرار توافد المواطنين إليها على هامش إجازة عطلة نهاية الأسبوع، وتوجه أنظار المواطنين إليها للهروب من الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية من أجل الاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر الأبيض المتوسط.

حالة الطقس في الإسكندرية غداً

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا الجمعة، تبلغ 30 درجة مئوية صباحًا بينما المحسوسة 33 درجة مئوية.

معدلات ارتفاع الأمواج

ويشهد طقس الإسكندرية غدًا، استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج بين منخفضة ومتوسطة بمقدار من من 1.5 إلى مترين.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الإسكندرية خلال تلك الآونة، ارتفاع نسب الرطوبة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل نهارًا من 45 إلى 50% بينما ليلا من 58 إلى 90%، وهو ما يزيد من الشعور بالحر.