توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: ارتفاع نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في الفترة بداية من الجمعة الموافق 7 يوليو، إلى الأحد 9 يوليو، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد، بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفق بيان الأرصاد.

كما ترتفع نسب الرطوبة وتتراوح بين 70 إلى 90% على بعض المدن والمحافظات، مما يزيد الشعور بالحرارة.

درجات الحرارة الجمعة 7 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 8 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 9 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.