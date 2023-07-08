الأوراق المطلوبة وخطوات تحويل الطلاب من المدارس الخاصة في الدقهلية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تحديد ضوابط للتحويل بالتعليم الخاص لمدارس المحافظة، سواء التحويل من إدارة لأخرى، أو من محافظة الدقهلية لأخرى، أو داخل الإداراة الواحدة، موضحا الخطوات التي يجب القيام بها.

خطوات التحويل بالتعليم الخاص داخل الإداراة

وحدد «شعبان»، في بيان، عدة خطوات يجب اتباعها من قبل الطالب وولي أمره للتحويل من مدرسة لأخرى داخل نفس الإداراة التعليمية بمحافظة الدقهلية، التابعة لها الطالب، وهي:

- تحرير 4 استمارات تحويل تُملأ بمعرفة المدرسة الخاصة بالطالب.

- يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات ويقدمها بالمدرسة المراد التحويل إليها.

- تُعرض جميع طلبات التحويل على قسم التعليم الخاص بالإدارة التابعة لها المدرستين.

- العرض على لجنة التحويلات بالإدارة طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة 2016.

- يُراعى عدد الطلاب طبقا للكثافة.

التحويل من الإدارة إلى أخري بالدقهلية

أما خطوات التحويل من إدارة إلى أخرى بالدقهلية، فتمثلت في:

- تحرير 4 استمارات تحويل تُملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

- اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابعة لها الطالب والإدارة التعليمية.

- تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين بت لجنة التحويلات.

- تُعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بالإدارة التابعة لها المدرسة المراد التحويل إليها.

التحويل من محافظة الدقهلية إلى أخرى

وفيما يتعلق بالتحويل من محافظة الدقهلية إلى أخرى، تمثلت الإجراءات في ما يلي:

- تحرير 4 استمارات تحويل تُملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

- اعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة والتابع لها الطالب.

- اعتماد استمارات التحويل من من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية والتعليم.

- تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات بمديرية التربية والتعليم.

وأوضح «شعبان»، أنه على جميع المدارس الخاصة المحول إليها الطلاب عرض جميع التحويلات على إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، للاعتماد والموافقة علي التحويل.