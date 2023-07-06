غياب 26 طالبا عن مادة اللغة الإنجليزية في شمال سيناء

أكدت غرفة عمليات سير الأمتحانات بمحافظة شمال سيناء، اليوم، أنها لم تتلقى أي مشكلات أو استغاثات بشأن الامتحانات والطلاب.

وأضاف البيان الإعلامي لغرفة عمليات المحافظة، أنه جرى غياب 26 طالبا من الطلاب المقيدين بلجان الامتحانات، وعددهم 3766 حيث كان الحضور، 3740 بنسبة 99.4%.

15 لجنة امتحانات على مستوى شمال سيناء

وأدى عدد 3838 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في 15 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة، وسط إجراءات مشددة، ومنع اقتراب أولياء الأمور من أسوار لجان الامتحانات.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير اللجان، وتوفير زائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي بدره أيضا شدد على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات والمتابعة لحظة بلحظة.