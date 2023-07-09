إحالة متهمين بسرقة حقيبة يد من طالبة في القاهرة إلى المحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مُكون من شخصين لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من طالبة بأسلوب الخطف، بدائرة قسم شرطة الساحل، للمحاكمة الجنائية.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ألقت القبض على شخصين مُسجلين جنائيًا، ومحل إقامتهما في دائرة قسم شرطة الساحل، أثناء استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة الساحل، وكان بحوزتهما أثناء القبض عليهما حقيبة يد داخلها مبلغا ماليا، وبطاقة رقم قومي باسم إحدى السيدات، وكمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات بعد القبض عليهما، أقرا بقيامهما بسرقة حقيبة من طالبة تقيم في دائرة قسم شرطة الشرابية بأسلوب الخطف، حال سيرها بدائرة قسم شرطة شبرا، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

واعترف المتهمان بأنهما أنفقا المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وبعد استدعاء الطالبة المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين، قال المحامي والخبير القانوني محمد ثابت، لـ«الوطن»، إن العقوبة قد تصل إلى الحبس حسب ما نصت عليه المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، لأن وقائع السرقة لم تقترن بظروف مشددة.