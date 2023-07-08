حالة وحيدة ترسل فيها نيابة المرور شهادة المخالفات إلى المنزل.. اعرفها

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن نيابة المرور تُرسل شهادة المخالفات الخاصة بالسيارة إلى المنزل في حالة وحيدة، وهي عندما يقدم مالك السيارة طلب استخراج شهادة المخالفات أونلاين، وبعد استخراجها تُرسل إلى المنزل أو المكان المحدد من المالك عبر البريد.

مدة استخراج شهادة المخالفات

وأضاف لـ«الوطن» أن شهادة المخالفات لا تستغرق سوى 24 ساعة فقط ويتم إرسالها إلى المنزل وتكون مختومة بخاتم الشعار حتى تستخدم في تجديد رخصة السيارة وتضم إلى ملف السيارة في وحدة المرور.

وتابع أن شهادة المخالفات تصدر عن نيابة المرور بعد سداد المخالفات المتعلقة بالسيارة ويجوز التظلم على المخالفات أمام نيابة المرور التي تصدر قرارها بشأن نتيجة التظلم في الحال، وبعدها يكون مالك السيارة ملزمًا بسداد قيمة المخالفات حتى يتمكن من تجديد رخصة السيارة.

خطوات استخراج شهادة المخالفات

- الدخول على موقع النيابة العامة

- تسجيل البيانات الخاصة مالك السيارة :«بطاقة الرقم القومي، رخصة السيارة، المستندات الأصلية الخاصة بالسيارة»، وتقدم للموظف المختص.

- ثم يقوم الموظف المختص بالكشف عن المخالفات

- ثم يقوم الموظف بإبلاغ مالك السيارة بقيمة المخالفات المسجلة على صاحب السيارة حتى يقوم بدفعها.

- في حالة عدم وجود أي مخالفات مسجلة على المواطن، يدفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط، ثم يجرى الحصول عليها في نفس الوقت.

- وفي حالة إذا وجد مالك السيارة في استخراج الشهادة أن قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه كبيرة، يمكن أن يقدم تظلم عليها في مكتب البريد، ليكون الهدف من ذلك التظلم تقليل قيمة المخالفات المسجلة على المواطن.

التظلم على قيمة المخالفات

- وفي حالة تقديم المواطن طلب التظلم على قيمة المخالفات، بشكل إلكتروني

- إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف المحمول الخاص به بالموافقة على تخفيض رسوم المخالفات أو رفض الطلب الذي قام بتقديمه.

- دفع قيمة المخالفات المقررة والحصول على شهادة المخالفات.

استلام شهادة المخالفات .