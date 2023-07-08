تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثالث على التوالي بسبب سرعة الرياح

قررت سلطة الطيران المدني تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح

وأشار «الطيب» إلى أن سرعة الرياح تسببت في إلغاء رحلات البالون الطائر، تحسبا لعبور البالون الطائر شرق النيل وتهديد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي، إذ لا ينبغي أن تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدة، موضحا أن البالون مصنف ضمن أنشطة سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة.

ألفا شاب يعملون في 17 شركة

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن أكثر من ألفي شاب من الأقصر يعملون في 17 شركة بالون، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم، بشكل غير مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن البالون الطائر حقق هذا العام أعلى معدل إشغال منذ إنشاءه، تخطى 68 رحلة تقل حوالي 3000 آلاف سائح.

بالون الأقصر الثالث عالميا

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.