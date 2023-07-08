محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء الدورانات أعلى ترعة المريوطية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع تأهيل وتغطية وتطوير ترعة المريوطية في المرحلة الثالثة، بدءا من مسار الترعة أمام شارع الشيشيني، ومرورا بمنطقة المنشية وحتى كوبري الصحابة.

إنشاء كباري للسيارات والمشاة

واطلع المحافظ على أعمال التغطية بالقطاعات المشار إليها، والتي ستشهد إنشاء كباري للسيارات والمشاة ودورانات «يوترن» ومواقف سرفيس وساحات انتظار وممشى حضاري بطول المسار.

كوبري فلفة لخدمة المترددين على الطريق

وعاين محافظ الجيزة بمرافقه الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري مواقع الدورانات للمركبات بعد شارعي الشيشيني والمنشية وكوبري فلفة لخدمة المترددين على الطريق أو مطالع ومنازل الطريق الدائري.

منع السير عكس الاتجاه

وكلف المحافظ بدراسة كل المواقع المقرر إنشاء دورانات بها، مع مراعاة عددا من العوامل على رأسها منع السير عكس الاتجاه لوجود مطالع للطريق الدائري بالمنطقة، إلى جانب اختيار المواقع التي تضمن عدم تأثيرها على السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة زيادة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، لما له من أهمية كبيرة، مشيرا أنه سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة بالمنطقة.

مراجعة أعمال الرصف

وتابع المحافظ اعمال وضع طبقة الرصف السطحية بطريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، كما كلف رئيس الحي ومديرية الطرق بمراجعة أعمال الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة وتلاشي أي ملاحظات قبل الاستلام من الشركات المنفذة.