بعد تحذيرات الأرصاد.. متى يستطيع المصيفون في المدن الساحلية نزول البحر؟

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا للمصيفين والصيادين في المدن الساحلية من النزول إلى البحر بدءا من اليوم السبت الموافق 8 يوليو، إذ تنشط الرياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط المطلة على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و 60 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى قيمة تتراوح بين 2 و 3 متر.

ويتساءل الكثير من المصيفين في تلك المدن الساحلية عن موعد هدوء تلك الرياح وهدوء الأمواج، حتى يتمكنوا من نزول البحر والاستمتاع بعطلتهم الصيفية، ونوضح من خلال هذا التقرير الموعد المناسب لنزول البحر بعد انتهاء نشاط تلك الرياح، وفق ما أعلنته الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية، كالتالي:

متى يستطيع المصيفون في المدن الساحلية نزول البحر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تحذيراتها للمصيفين أن تلك الرياح تنشط بدء من اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، على أن تهدأ الأوضاع في تلك المدن بدء من يوم الثلاثاء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء فقط، ما يعني أن المصيفون يستطيعون نزول البحر في المدن سالفة الذكر دون خوف او حذر بدء من يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.