كاتب صحفي: «30 يونيو» ثورة شعب ضد محتل إرهابي

يواصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشعب قرر المقاومة في 30 يونيو

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن الشعب المصري شاهد خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية كل أنواع الرعب والذعر وأسالت دماء وقلة أدب وحماقات وكوارث حقيقية، فقرر المقاومة حتى جاءت 30 يونيو، وكان القرار العظيم بأنها ثورة شعب.

وأضاف «زين الدين» أن ثورة 30 يونيو لا يعادلها ثورة غير ثورة 1919، مردفا بأن ثورة 19 كانت ضد محتل، ومن كان يحكم مصر قبل 30 يونيو محتل إرهابي، فأصبح الشعب المصري ضدهم يداً واحدة، متابعا: «الجينات المصرية دائما ما تبين المعدن المصري الحقيقي».

زين الدين: السلع متوفرة

وتابع: «يكفينا أننا نذهب أي مكان نجد السلع متوفرة، والأسعار مرتفعة في الدنيا كلها، هل الغلاء علينا كمصريين فقط ولا العالم كله؟ فالأزمة عالمية وأزمة التضخم وأزمة الغذاء عالمية، ولكن علينا نعمة مهمة أن السلع موجودة».