أداء إيجابي لأسعار الذهب العالمية وتوقعات بالارتفاع

قال تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداولات الذهب وأبحاث الذهب أن خلال الأسبوع الماضي صدر مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر يونيو، ليظهر ارتفاع بقيمة 49.1 بعد أن كانت القراءة السابقة 47.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أفضل أداء منذ شهر أغسطس من عام 2021.

ومستوى 50 يعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص، وبهذا يظل القطاع في الانكماش ولكنه تحسن بشكل كبير.

توقعات أسعار الذهب

الأداء الإيجابي لأسعار الذهب الفورية خلال جلسة أمس الجمعة ساعدت الذهب على الاستقرار فوق منطقة الدعم القوية 1900 – 1910 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن لم يعطي إشارة واضحة على انهاء الاتجاه الهابط الذي سيطر على أداء الذهب منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع شهر مايو الماضي.

من جديد، تواجه أسعار الذهب منطقة المقاومة الأولية عند 1925 – 1935 دولار للأونصة، ونجاح الذهب في اختراق هذه المنطقة لأعلى سيساعده على تجميع الزخم الكافي لاستكمال صعوده واختراقه المنطقة الأهم عند 1940 – 1960 دولار للأونصة.

بالنسبة لأسعار الذهب في مصر، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلى المستوى 2190 جنيه للجرام يوم أمس إلا أن الاغلاق الأسبوعي للذهب ظل تحت المستوى 2200 جنيه للجرام الأمر الذي يبقي الضغط السلبي على الأسعار خلال الفترة الحالية.

استمرار هبوط أسعار الذهب قد يدفعها إلى المستوى 2150 جنيهًا للجرام ومن بعده يصل إلى القاع السعري عند 2130 جنيهًا للجرام، وفي حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيكون المستهدف الأول عند المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2220 جنيهًا للجرام، وفق رؤية «جولد بيليون».