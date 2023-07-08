«نشتري ولا هنخسر».. تجار يتوقعون أسعار الذهب الفترة المقبلة

تذبذب كبير في أسعار الذهب شهدته الأسواق ومحال الصاغة خلال الساعات الماضية، وسيطر الانخفاض على المعدن الأصفر بشكل كبير، وسط تساؤلات حول ما سيحدث وما المتوقع في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

طوني جمال، أحد تجار الذهب، توقع استمرار التراجع في أسعار الذهب، نظرا لأن المعروض أكثر من الطلب، بالإضافة إلى عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الذهب مع توقعات ارتفاع سعر الفائدة في البنوك العالمية الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب ينخفض بشكل أكبر خلال الفتة المقبلة.

توقعات حول أسعار الذهب

وأشار ميخائيل هرمينا، أحد تجار الذهب، إلى انخفاض الإقبال على الذهب خاصة بعد قرار رفع الرسوم عن المصريين العائدين من الخارج بالذهب، خاصة مع عودة الحجاج والعائدين من الإجازات محملا بالجرامات المختلفة للاستفادة من قرار إعفاء الذهب من الجمارك.

ومن جانبه يرى محمد أيمن أحد تجار الذهب منذ عقود، صعوبة توقع أسعار الذهب، ولكنه يرجح استمرار الانخفاض، ناصحًا المواطنين بالشراء والاحتفاظ بالذهب كقيمة والتربح منه ولكن لن يحدث ذلك قبل عام، حيث أن شراءه للمتاجرة فيه على المدى القريب لن يكون ذا جدوى أو له عائد ملموس.

أسعار الذهب

وتستعرض «الوطن» في السطور أسعار الذهب في نهاية تعاملات الجمعة 7-7-2023، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب الغرف التجارية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2526 جنيهًا للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 2210 جنيهًا للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18، إلى 1894 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17680 جنيها للشراء.