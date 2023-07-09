ياسمين صبري: متفاءلة بفيلم «أبو نسب» مع محمد إمام.. عمل مختلف ومميز

تعيش الفنانة ياسمين صبري خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث يعرض لها فى دور العرض السينمائية فيلم «البعبع» الذي تشارك من خلاله للمرة الأولى مع الفنان أمير كرارة.

وتستعد الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة لعرض ثاني أعمالها السينمائية وهو فيلم «أبو نسب» الذي يجمعها مجددا بالفنان محمد إمام بعد النجاح الذي حققاه من قبل معا، وقالت عنه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفيلم ده أنا متفاءلة بيه جدا لأنه عمل مختلف ومميز وأتمنى إنه يعجب الجمهور».

ياسمين صبري تتحدث عن فيلم أبو نسب

وكشفت الفنانة ياسمين صبري أنه سيتم عرضه فى موسم الصيف وذلك بعد الانتهاء من المشاهد الأخيرة، حيث لم ينتهوا من تصويره بعد ويتبقى لهم أربعة أو خمسة أيام تصوير.

أبطال فيلم أبو نسب

يذكر أن فيلم «أبو نسب» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين صبري ومحمد إمام ومحمد لطفى وعلاء مرسي وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج رامي إمام.