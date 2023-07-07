«س و ج» معلومات عن مدارس الهلال في سوهاج وطريق التقديم بعد إعلان تنسيقها

تعد مدرسة الهلال للتأمين الصحي في محافظة سوهاج، من بدائل الثانوية العامة التي توفر فرص عمل لخرجيها، فمع إعلان مدرسة الهلال للتأمين الصحي فرع محافظة سوهاج قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الحالي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن معلومات التقديم للمدرسة منها شروط التقديم وخطوات التقديم والأوراق اللازمة للتقديم وتنسيق المدرسة.

وتنشر «الوطن» كل المعلومات الخاصة بمدرسة الهلال للتأمين الصحي وفقا لهيئة التأمين الصحي في سوهاج.

ما تنسيق مدرسة التأمين الصحي في سوهاج؟

حددت تنسيق مدرسة الهلال بمحافظة سوهاج بـ250 درجة فأكثر، على أن يتم قبول الدرجات الأعلى من الطلاب المتقدمين للالتحاق في المدرسة.

ما المناطق الجغرافية التي يمكن لها التقديم للمدرسة؟

يتم قبول الطلبة والطالبات من أبناء مركز سوهاج والقرى التابعة له فقط.

كيفية التقديم للمدرسة؟

أفادت مدرسة الهلال للتأمين الصحي بأن التقديم لهذا العام للمدرسة سيكون إلكترونيا فقط.

متى موعد التقديم للمدرسة؟

تقبل المدرسة طلبات التقديم من يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري، ولمدة أسبوع.

ما شروط التقديم للمدرسة؟

صرحت الهيئة بأنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم وفقا لعدة شروط منها:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة نفسها التي حصل منها على الشهادة المذكورة.

- الحصول على الشهادة الإعدادية في عام التقدم ذاته، ومن المحافظة بحد أدنى 250 درجة، ويتم القبول بأعلى المجاميع أولا.

- اجتياز اختبار القدرات.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا تتزوج في أثناء فترة الدراسة.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب مصدق عليه من ولي الأمر.

ما خطوات التقديم الإلكتروني للمدرسة؟

حددت الهيئة خطوات التقديم في مدرسة الهلال للعام الدراسي الحالي كالتالي،

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي.

- رفع صورة بملف pdf للطالب يحتوي على صورة شهادة الميلاد للطالب، وصورة شخصية حديثة للطالب، وصورة الشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر تكون سارية، وإيصال مرفق لولي الأمر، وبيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل عليها على الشهادة الإعدادية.

- طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل عليها لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها.

-عند ظهور بطاقة الترشيح للطالب يتم فتح ملف بقيمة 100 جنيه لكل طالب.

ما اختبارات القبول بمدرسة الهلال بسوهاج؟

عند قبول طلبات التقديم يؤدي عدة اختبارات منها:

- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

- اختبار القدرات ويشمل امتحانا تحريريا وشفويا.

- اختبار لغة إنجليزية.

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي على ألا تقل درجة المقبولين عن 70%، من درجة لكل مادة.

- اجتياز كشف الهيئة الاختبار النفسي.

- اجتياز اختبار قوة الملاحظة.

- اجتياز اختبار اللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل.

- اختبار مهارات التواصل.

- اختبار المعلومات العامة.

- اختبار الخلو من العيوب الخلقية والمظهر العام.

- سلامة النطق.

- التناسق بين الطول والوزن بحساب مؤشر كتلة الجسم.

- اجتياز الكشف الطبي بواسطة الكومسيون الطبي بالمحافظة.

ما رابط التقديم لمدارس الهلال بالتأمين الصحي؟

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي رابط التقديم لها من هنا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم للتقديم؟

يتم تقديم عدة أوراق للتقديم للمدرسة منها:

- شهادة المرحلة الإعدادية.

- بيان درجات نجاح بالشهادة الإعدادية.

- بطاقة ولي أمر الطالب وبطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

- شهادة حسن سير وسلوك.

ما محظورات التقديم للمدرسة؟

عدة محظورات وضعتها هيئة التأمين الصحي عند التقديم، يلغي عندها التقديم للمدرسة منها:

- عدم مطابقة البيانات الواردة بملف التقديم للحقيقة.

- لا يكون الطالب مقيم فعليا بمركز سوهاج، وقدم فقط وثيقة دون إقامة فعلية.

- عند عدم اكتمال البيانات وتشمل اسم الطالب رباعي واسم ولي الأمر ورقم تليفون الطالب ورقم تليفون ولي الأمر.

متى يكون التقديم للمدرسة صحيحا؟

لا يعتبر الطالب مقبول بالمدرسة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وبيان النتيجة وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الرسمية ولا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد مطابقة المستندات علىالأصل صور.