غرق شقيقين في ترعة بقنا.. أحدهما حاول إنقاذ الآخر

لقي شقيقان مصرعهما، ظهر اليوم السبت، غرقا داخل ترعة نجع الزهرة بجوار كوبري السحارة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق شقيقين في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شقيقين غرقا داخل ترعة نجع الزهرة بمركز فرشوط، وهما محمود منصور عبد الواحد، 19 عامًا، وشقيقه حمادة منصور عبد الواحد، 12 عامًا.

نقل الجثتين للمشرحة

وتبين بحسب التحريات الأولية إن الغريق الثاني الطفل كان يسبح داخل الترعة وتعرض للغرق وشاهده شقيقه الأكبر وقفز للمياه لينقذه فغرقا معا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين من داخل الترعة ونقلهما إلى مشرحة مستشفى فرشوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتي كلفت إدارة البحث الجنائي في التحري عن حادث الغرق.