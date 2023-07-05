منغوليا تعلن حالة التأهب القصوى جراء الأمطار الغزيرة.. تسببت في غرق المباني

أعلنت السلطات في منغوليا، اليوم الأربعاء، حالة التحذير القصوى في العاصمة أولان باتور، جراء هطول الأمطار الغزير، وأوصت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

هطول الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب الأنهار في منغوليا

وذكرت شبكة «فرانس 24» الناطقة بالإنجليزية، أن هطول الأمطار تسبب في ارتفاع منسوب الأنهار، وغرق مبان سكنية، وقطع العديد من الطرق بالعاصمة، ما دفع السلطات لقطع التيار الكهربي عن بعض المناطق كإجراء احترازي.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار لمدة يومين مقبلين، ويعمل السكان على رفع مستويات السدود باستخدام الأحجار وغيرها من المواد للحول دون وقوع فيضانات عارمة.

يشار إلى أن مناخ منغوليا يتصف بالبرودة والجفاف، وتعاني منغوليا سنويا من موسم الأمطار الذي يجهد البنية التحتية ونظام الصرف غير المعد لاستقبال الأمطار الغزيرة المستمرة.