تفاصيل توزيع درجات التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، والمقرر عقد امتحانها غداً الأحد الموافق 9 يوليو الجاري، ورقياً في لمدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بداية من الساعة التاسعة صباحاً.

تفاصيل توزيع درجات التفاضل والتكامل

وأضافت الوزارة في بيان سابق لها، أنَّ مجموع درجات التفاضل والتكامل للثانوية العامة 30 درجة، وتشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مواصفات امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة

أما عن مواصفات امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يُعقد بنمط الأسئلة الموضوعية بنسبة 85% والأسئلة المقالية بنسبة 15%، وفق طبيعة المادة، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات أداء الامتحانات وعدم دخول اللجان الامتحانية بالهاتف المحمول.

المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة

وفي سياق متصل، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة:

- يعقد امتحان «التفاضل والتكامل» لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً غداً الأحد.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري، لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

- يعقد امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وبهذا تنتهي امتحانات الثانوية العامة.