توزيع درجات الجيولوجيا 2023.. اعرف التفاصيل كاملة قبل الامتحان

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درجات الجيولوجيا 2023، والتي من المقرر عقد امتحانها يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو الجاري، ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وعن توزيع درجات الجيولوجيا 2023، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، إن مجموع الدرجات الكلي للمادة هو 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة

- يعقد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم يوم الأحد الموافق 9 يوليو الجاري، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وامتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، ويعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية ورقياً في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

- ويعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري، لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

مواعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

- تنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، حيث يعقد امتحان الأحياء لمدة 3 ساعات لطلاب شعبة علمي علوم بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وامتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.