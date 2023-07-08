4 بدائل الثانوية العامة توفر فرص عمل بسوهاج.. بينها مدرسة النسيج

يوجد العديد من بدائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، توفر فرص عمل ما يجعلها مقصدًا لخريجي الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج، بحثًا عن فرصة عمل فور التخرج، كما أن بعضها يوفر الالتحاق بالمعاهد العليا والكليات مع الوظيفة، ليستكمل الطالب تعليمه الجامعي، وتستمر الدراسة بها جميعا لمدة 3 سنوات مع توفير تدريب عملي طوال أيام الدراسة.

خريطة بدائل الثانوية العامة بسوهاج

وتنشر «الوطن» أبرز بدائل الثانوية العامة التي توفر فرص عمل بمحافظة سوهاج لخرجيها،

مدارس التمريض بسوهاج

وفرت وزارة الصحة والسكان والتربية والتعليم 15 مدرسة تمريض بمختلف المراكز للبنين والفتيات، وتتبع جميعها التوزيع الجغرافي، ويشترط لدخولها اجتياز الشهادة الإعدادية بمجموع يتجاوز 260 درجة كحد أدنى مع تعهد الطلاب والطالبات بعدم الزواج طوال الدراسة بمصروفات 200 جنيه، وتوفر لخرجيها فرص عمل بوزارة الصحة فور تخرجهم مع تدريب عملي طوال الدراسة.

مدرسة النسيج بسوهاج

توفر مدرسة النسيج بمدينة حي الكوثر فرص عمل لخرجيها، ويدرس بها الطلاب مهنة النسيج التي تشتهر بها مدينة أخميم، حيث يتاح العمل بقرية النساجين بأخميم، ومن المتوقع أن يبدأ تنسيق المدرسة من 250 درجة كحد أدنى، مع تدريب الطلاب بنين و فتيات طوال أيام الدراسة.

مدرسة الصحة النفسية بسوهاج

أعلنت مدرسة الصحة النفسية بسوهاج عن تنسيق العام الحالي من 273 درجة كحد أدنى مع توفير فرص عمل للطلاب بالمستشفى فيتم قبول 25 طالب سنويًا مع تقديم شهادة حسن سير وسلوك مع التعهد بعدم الزواج، ويتم التقديم لأبناء مركز سوهاج والمراكز القريبة منها مركز أخميم والمنشاة والبلينا والمراغة.

مدرسة الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

يتم التقديم للمدرسة من أبناء مركز سوهاج وقراه فقط، بتنسيق يبدأ من 250 درجة ويتم توفير فرص عمل للخريجين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتم تقديم إثبات سكن وإقامة فعلية بمركز سوهاج وشهادة حسن سير وسلوك.