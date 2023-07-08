تقديم الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات.. الرابط والأوراق المطلوبة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بجميع المحافظات، والذي من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد ويستمر لنحو شهر ونصف، حيث من المقرر أن ينتهي التنسيق في 31 أغسطس المُقبل، بحسب ما أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، حيث سيتم فتح باب التقديم من خلال منظومة التنسيق الإلكتروني أمام كافة الطلاب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بجميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم، لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني ليتمكن الطلاب من تنسيق الثانوية العامة بسهولة ويسر دون التكدس في المدارس أو الإدارات التعليمية، فيما طالبت الوزارة الطلاب بقراءة الشروط والإرشادات الخاصة بالتنسيق لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بكل محافظة، فضلًا عن اختيار المدارس القريبة من المحيط السكني للطالب.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وفيما يخص خطوات ولينك قديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني فإنّها كالتالي:

- الدخول على رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 من خلال الضغط هـنــا.

- تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إدخال كلمة المرور.

- تسجيل حساب شخصي للطالب.

- الضغط على الدخول للتنسيق.

- كتابة البيانات كاملة مع التأكد من صحتها.

- الضغط على حفظ الرغبات.

- الضغط على إرسال الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 فإنّها يتم تسليمها في المدرسة التي يتم ترشيح الطالب لها بعد التقديم الإلكتروني أثناء تسليم الملف الخاص به وإنهاء إجراءات التقديم، وتتضمن الآتي:

- أصل شهادة ميلاد الطالب «كمبيوتر» وصورتين منها.

- شهادة نجاح الطالب موضح فيها الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، وصورتين منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة والذي يتم طبعه من الموقع عقب التقديم إلكترونيًا.

- الدمغات الخاصة بالالتحاق بالمرحلة الثانوية.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة.

- البطاقة الصحية للطالب.

- 6 صور شخصية حديثة للطالب مدون على ظهرها اسم الطالب بالكامل.

- ملف بلاستيكي «حافظة أوراق».