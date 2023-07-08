تنفيذ 85% من مشروع الجامعة الرقمية بطنطا

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه تم تنفيذ 85% من مشروع الجامعة الرقمية من خلال تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإدارية والمالية والمعرفية في ديسمبر 2022، تحت اسم «قياس مؤشرات الأداء المؤسسي»، وتحديد 293 مؤشرا لقياس أداء كافة قطاعات وإدارات ومستشفيات الجامعة.

منصة قياس أداء الجامعة

وأوضح رئيس جامعة طنطا في بيان، أنه تم تحقيق نمو في كافة قطاعات جامعة طنطا بنحو 207.7% خلال السنوات الـ3 السابقة، طبقا لمنصة قياس أداء الجامعة المستحدثة لقياس تطور الأداء الجامعي لكل مؤشر بمعايير موضوعية ورقمية وغير خاضع للتدخل البشري، فضلا عن الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التدريب وإجراء الاختبارات على التحول الرقمي بإجمالي 12823 متدربا بتاريخ 9 مارس 2023، وأكثر من 4146 منذ يناير 2023 حتى مايو 2023.

تحقيق الحوكمة الإدارية

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ خطوات واسعة في تنفيذ آليات تحقيق الحوكمة الإدارية من خلال تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف ومنظومات اختيار المتميزين وتقييمهم بكل شفافية وعدالة ونزاهة وإدراج المنظومة المستحدثة، مما ترتب عليه إدراج تجربة الجامعة في الحوكمة المؤسسية ضمن أفضل 10 ابتكارات مؤسسية تمت خلال عام 2022 بجائزة مصر للتميز الحكومي التي أعلن عنها في مارس الماضي، فضلا عن زيادة الأداء الوظيفي بنسبة 77.1% والرضا الوظيفي بنسبة 85% خلال 28 شهرا، وتحقيق نسب إنجاز وتطوير تجاوزت 207.7% خلال 3 سنوات طبقا لمعايير الأداء لكافة قطاعات الجامعة.