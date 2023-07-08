اضطراب في حركة الملاحة البحرية في دمياط.. وتحذير من ارتفاع الموج 3 أمتار

توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح شمالية غربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط خلال الفترة من السبت 7 يوليو 2023 حتى الاثنين 10 يوليو 2023، مما يترتب عليه اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي دعت محافظة دمياط المواطنين ورواد الشاطئ الالتزام التام بتعليمات رجال الإنقاذ والالتزام بالمواعيد المقررة لنزول البحر.

ممنوع استخدام عوامات الكاوتشوك

كما دعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر روادها إلى ضرورة عدم استخدام عوامات الكاوتشوك نهائيا في المياه، حرصا من المحافظة والوحدات المحلية على سلامة المواطنين.

قال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر، إن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها لخدمة المصطافين وجرى تزويد الشواطئ بفرق إنقاذ بطول الشاطئ مع متابعة الحال في الشواطئ ومدى جاهزيته واستجابة المواطنين للتعليمات حفاظا على سلامتهم.