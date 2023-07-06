«الأرصاد» تكشف الظواهر الجوية المتوقعة الفترة المقبلة.. شبورة ورطوبة ورياح

كشف الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، إذ تشهد البلاد أجواءً معتدلة الحرارة في الصباح الباكر رطبة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس تشهد خلال الفترة المقبلة أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب اليلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة

ولفت خبراء الهيئة إلى أن البلاد خلال الفترة المقبلة ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق متفرقة

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد إلى أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة المقبلة على القاهرة الكبرى والوجة البحري ليلا 70 - 75 ونهارا 35 - 40 درجة، والسواحل الشمالية ليلا 85- 90 ونهارا 50 - 55 درجة.

وفي جنوب سيناء ليلا 500- 65 ونهارا 25 -30، وشمال الصعيد ليلا 50-55 ونهارا 20 -25، وأخيرا جنوب الصعيد 30 -35، ونهارا 15 - 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 32 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 32 - 23

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 35 - 23

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 33 - 16

- الطور 35 - 25

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 29 - 23

- سيوة 35 - 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 39 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 37 - 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 33 - 28

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 36 - 25

- أسيوط 37 - 26

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 28

- الوادي الجديد 40 - 27

- أبو سمبل 40 - 27 .