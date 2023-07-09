«الإفتاء» توضح حكم من يسجد على قدم المصلي أمامه بسبب شدة الزحام

يهتم المسلمون بأداء الصلاة بصورة صحيحة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عند شعور المسلم بأي شك في صحة صلاته فإنه يتوجه بالسؤال لأهل العلم حتى يتأكد من صحة صلاته أم عليه أن يعيدها مرة أخرى.

حكم من يسجد على قدم المصلي أمامه

وورد لدار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن صحة صلاته بسبب سجوده على قدم مصلٍ أمامه بسبب الزحام الشديد قائلا: ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، ولم أستطع تمكين جبهتي من الأرض عند السجود لضيق المكان، فسجدت على قَدَمِ من يصلي أمامي؛ فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يلزمني إعادتها؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال السابق قائلة: ما دمت لم تستطع وضع جبهتك على الأرض أثناء سجودك في الصلاة بسبب الزحام الشديد وضيق المكان، فسجدت على قدم المصلي الذي أمامك؛ فإنَّ صلاتَكَ صحيحةٌ شرعًا، ولا يلزمك إعادتها.

فضل صلاة الجمعة

وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز أداء صلاة الجمعة بشكل منفرد موضحة أن صلاة الجمعة شعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الإسلام، طلب الشرعُ الشريفُ من المكلَّف بها السعي إليها، والاجتماع فيها، والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ ولذلك فرضها اللهُ تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.