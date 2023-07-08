أماكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية بكفر الشيخ.. 100 جنيه لكل مادة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 - 2023، اعتباراً من اليوم السبت 8 يوليو الجاري، حتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر.

مقار للجان قبول التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

وحدّدت مديرية التربية والتعليم، عِدة مقار للجان قبول التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية الخاصة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، من خلال 3 قطاعات، هي «دمنهور، وطنطا، والقاهرة».

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فإنّه يتم تلقى طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، لمدة 15 يوماً، على أنّ يُسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية لطلاب محافظة كفر الشيخ

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ تقديم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية في المقار الآتية:

مدينة دمنهور

ـ دبلوم الثانوي الصناعي، مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات شارع دمنهور.

مدينة طنطا

ـ الدبلوم الثانوي التجاري، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر.

ـ دبلوم الثانوي الزراعي مدرسة على مبارك الابتدائية شارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

مدينة القاهرة

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث + التعليم والتدريب المزدوج «مهن فندقية + إعداد مهني فندقي» بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث وإعداد معنى وتعليم مزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية بمدرسة أحمد فؤاد عبد العزيز الإعدادية بنين 2 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجاني أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهني التظلم بمدرسة فم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، التظلم بمدرسة السيدة زينب الصناعية 13 شارع على خليل متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب.