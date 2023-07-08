تنطلق اليوم.. رابط تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يبدأ اليوم تقديم تظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تقديم التظلمات للطلاب الراغبين في ذلك في مختلف المواد الدراسية بداية من السبت الموافق 8 يوليو.

واعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نتائج الامتحانات للدور الأول، يوم الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي السطور التالية، نوضح رسوم وكيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023.

وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية بداية من اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يوليو.

وتبلغ رسوم تقديم تظلم على نتيجة الدبلومات الفنية، نحو 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم على درجاتها يتم دفعها من خلال الهيئة القومية للبريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن تقديم تظلم لكافة الطلاب بالأقسام المختلفة «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري».