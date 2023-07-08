بدء تظلمات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تفاصيل التقدم بتظلمات الدبلومات الفنية 2023 عقب إعلان النتيجة يوم الأربعاء الماضي، كما حددت الوزارة عناوين لجان النظام والمراقبة التي من المعدة لاستقبال طلبات التظلم والاطلاع فيها.

مواعيد تقديم طلبات التظلم

وأوضحت أنَّ الطالب يمكنه التقدم بطلبه للاطلاع في موعد غايته 15 يومًا للتظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول، و7 أيام بدلًا من 15 يومًا على نتيجة الدور الثاني.

أوضحت الوزارة إنَّه يبدأ التظلم اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، ويستمر حتى الثلاثاء 25 من الشهر ذاته لمدة 15 يومًا، مشيرة إلى أنَّه حال كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة في محافظة أخرى يتمّ السماح للطلاب بالتظلم والاطلاع في يوم التظلم نفسه ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى.

رسوم طلبات التظلم

وحددت الوزارة الرسوم بقيمة 100 جنيه يسددها الطالب لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت يوم الأربعاء الماضي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات «زراعي، صناعي وتجاري وفندقي» لجميع الأنظمة على موقعها الرسمي.