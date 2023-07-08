أماكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية بالقاهرة والمحافظات

تستقبل أماكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، ابتداء من اليوم السبت الموافق 8 يوليو ولمدة 15 يوما، الطلاب الراغبين في التظلم على نتيجتهم، في اللجان المحددة سلفا تمهيدا للاطلاع عليها وذلك بالقاهرة والمحافظات الأخرى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى عناوين لجان طلبات التظلم والاطلاع فيها، على النحو التالي:

أماكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية بالقاهرة:

ـ تظلمات دبلوم الثانوي التجاري:

* مدرسة الزيتون الإعدادية بنين (101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو الأنفاق محطة حلمية الزيتون)

ـ مقر تظلمات دبلوم الثانوي الزراعي:

* بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية ( 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.)

ـ دبلوم الثانوى الصناعي:

* بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بنين (1009 شارع كورنيش النيل الملك الصالح).

ـ تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي للتعليم والتدريب المزدوج:

بمدرسة الإبراهيمية الثانوية (1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتي)

ـ دبلوم الثانوى الصناعي للتكنولوجيا التطبيقية:

* مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية (مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

أماكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية بالمحافظات

مدينة طنطا:

ـ الدبلوم الثانوي التجاري، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر).

ـ الثانوي الصناعي مدرسة ناصر الزراعية شارع محب ـ طنطا.

ـ دبلوم الثانوي الزراعي مدرسة على مبارك الابتدائية شارع علي مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

مدينة الزقازيق:

ـ دبلوم الثانوي التجاري:

*مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق (شارع جمال عبد الناصر بجوار مديرية الصحة)

ـ الثانوي الصناعي:

مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية (الحسينية شارع المعهد الديني بالزقازيق).

مدينة قويسنا بالمنوفية:

ـ دبلوم الثانوي الصناعي: مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات (شارع الجلاء بقويسنا).

محافظة دمياط:

ـ دبلوم الثانوي الصناعي مدرسة محمد عبده الابتدائية بدمياط- شارع التحرير.

ـ مدينة دمنهور:

ـ الثانوي التجاري:

بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية شارع الروضة.

ـ دبلوم الثانوي الصناعي:

مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات شارع دمنهور .

محافظة بني سويف:

ـ دبلوم الثانوي الصناعي: مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين شارع صلاح سالم بجوار مديرية التربية والتعليم.

محافظة المنيا:

ـ دبلوم التجاري (أ) بالمنيا:

مدرسة الزراعة الثانوية شارع البرجاية.

ـ دبلوم التجاري (ب)، بالفيوم:

مدرسة على فراج الفنية المتقدمة التجارية بعزبة على فراج.

ـ دبلوم الزراعة (أ) بالمنيا:

بمدرسة الاتحاد الإعدادية بالمنيا شارع الحرية بجوار مركز شركة المنيا.

ـ دبلوم الزراعي (ب) بسوهاج:

*مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية سوهاج طريق أسيوط سوهاج أمام منطقة الأزهر.

ـ دبلوم الصناعي (أ) بالمنيا:

*مدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات طريق تله خلف الأتوبيس.

ـ دبلوم الثانوى الصناعي (ب) بأسيوط:

*مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية التجريبية شارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط.

أماكن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية بسوهاج

ـ دبلوم الثانوى التجاري، المدرسة الفنية بنات بسوهاج شارع السادات ترعة باجا الشرقي سابقا.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية التعليم والتدريب المزدوج مهني تجاري :

*مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات 1 شارع حوش أيوب السيد زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث + التعليم والتدريب المزدوج «مهن فندقية + إعداد مهني فندقي» :

*مدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية :

*مدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبدالمجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث وإعداد مهني وتعليم مزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية: *مدرسة أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية بنين 2 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجاني أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهني:

بمدرسة فُم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعي نظام السنوات الخمس، التظلم بمدرسة السيدة زينب الصناعية 13 شارع علي خليل متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب.