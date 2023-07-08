استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2175 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية استقرارا ملحوظا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2175 جنيها بدون مصنعية، كما استقر عيار 24 عند سعر2486 جنيها بدون مصنعية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2279 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال علي شراء عيار 21، الذي استقر في محلات الصاغة مسجلا نحو 2175 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1864 جنيها للشراء بدون مصنعية، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1450 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت استقرارا بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 17400 جنيه للشراء.